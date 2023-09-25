İsmet Taşdemir: 'Pozisyon vermeden bir gol yedik'

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, Altay karşılaşmasının ardından üstün götürdükleri maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.



Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:



"Özellikle ilk yarısını çok iyi oynadığımız, domine ettiğimiz, çok pozisyona girip sadece bir gol bulduğumuz maçın ikinci yarısında maalesef doğru oyun oynayamadık. İkinci yarı gerçekten umduğumuzun çok daha altında bir oyun oynadık. Buna rağmen de maçı kopartabilirdik. Pozisyon vermeden bir gol yedik. Dolayısıyla maçın böyle bitmesi bizi üzdü. Ancak hep söylüyorum, puan her zaman puandır. Biz de bu puanımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü lig çok uzun bir maraton. "



