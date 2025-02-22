İsmet Taşdemir: 'Bu da o kıymetli puanlardan bir tanesi olacak'

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ligin boyunun kısaldığı bu dönemde zorlu maçlar oynadıklarını söyledi.



Bugün zor bir maç oynadıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:



"Rakibimizi bizi çok zorladı. Biz bu zamana kadarki alışık olduğumuz düzende ve görüntüde değildik maalesef. Özellikle ilk yarı rakibimize çok fırsat verdik ama burada da Gökhan devreye girdi, bugün önemli bir rol oynadı, buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kolay bir maç değildi, zor bir maçtı. Ama neticesinde yine baktığımızda gol yemeden de yolumuza devam ediyoruz. Hedefe giderken alınan her puan çok kıymetli. Bu da belki o kıymetli puanlardan bir tanesi olacak. Ama oyunun geneline baktığınızda özellikle ilk yarı oynadığımız oyunu kendimize ve takımımıza yakıştıramadık. İnşallah bir sonraki maçta telefi edip yolumuza öyle devam ederiz."



