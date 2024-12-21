İsmail Yüksek "dalya" dedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Yüksek 'dalya' dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 02:15
Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile oynadığı mücadelede  1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyucusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Takımıyla bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 100. maçını oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery