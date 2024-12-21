İsmail Yüksek 'dalya' dedi

Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile oynadığı mücadelede 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyucusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.
Takımıyla bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 100. maçını oynadı.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyucusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.
Takımıyla bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 100. maçını oynadı.