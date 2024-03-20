İsmail Kartal'dan oyuncularına terapi

2015 yılındaki otobüs kurşunlanması sonrası olayından sonra şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, yaşadığı tecrübeleri öğrencilerine anlatıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan oyuncularına terapi
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20 Mart 2024 12:42
İsmail Kartal, Trabzon'daki olaylardan oyuncularının en az şekilde etkilenmesi için birebir görüşmelere başladı.

Maçın ardından oyuncularına 4 gün izin veren İsmail Kartal, telefon görüşmeleriyle işinin başında olduğunu gösteriyor.

2015 yılında Rize deplasmanı dönüşü Trabzon'da otobüsün kurşunlanması olayından sonra şampiyonluğu kaçıran Kartal, "O zaman motivasyonumuz çok düşmüştü. Buna izin vermeyelim. Kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz." sözleriyle oyuncularını motive ediyor.

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