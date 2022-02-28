İsmail Kartal: '3 hafta önce Arda Güler'i kimse tanımıyordu'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Arda Güler ile ilgili gelen soruya cevap verdi.



İşte İsmail Kartal'ın Arda Güler açıklaması:



"3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor. Bundan memnunum, demek ki doğru işi yapıyorum. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim. Türkiye'deki futbol insanlarının isteği bu ama bu oyuncuları oynatacağız diye kaybetmemeliyiz. Bugün Ferdi 2 ay yok örnek olarak. Slavia Prag Avrupa'nın en çok koşan takımlarından biri. Arda gibi oyuncuları bekliyoruz, onları korumak istiyoruz. Bir şeyleri başarsın istiyoruz. Maça girdi hata yaptı golde olabilirdi. Hata yaparak büyük oyuncu olacaklar. Sert bir takım bir iki kere sert davransalar ya da hata yapsa Arda'nın bugünkü rahatlığı belki de olmayacaktı. Rakibin temposu düşünce oyuna aldım. Yarın oynayacak diye bir garanti yok burası Fenerbahçe. Arda Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun en büyük oyuncularından olacak."





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