İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası başlıyor

İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası 18 Haziran Cuma günü Hırvatistan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası başlıyor
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17 Haziran 2021 14:20
İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı'nın da katılacağı İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de başlayacak organizasyonun ilk maçında Türkiye, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.


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