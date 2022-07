Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in kurucu ortağı olduğu Sports Rebuplic şirketine devri yakında gerçekleşecek olan Göztepe'de, kaleci İrfan Can Eğribayat'a af çıktı.



Ankersen'in takımın başına getirmeyi planladığı sportif direktör Roberto Gagliardi'nin talimatıyla 24 yaşındaki genç eldiven takıma döndü. Göztepe'nin Süper Lig'de geçen sezon 19 Mart tarihinde 30. haftada oynadığı Alanya maçı sonrası taraftarlarla tartışan İrfan, Mehmet Sepil tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Daha önce satış listesine konulan İrfan Can, 110 günlük bir aranın ardından dün sabah takımla birlikte ilk kez çalışmalara katıldı.



TAKAS FORMÜLÜNDE KULLANILABİLİR



Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in ve ekibinin, genç kaleci İrfan'ın performansını görmek istediği ve yeni sezonda kadroda değerlendirmeyi planladıkları öğrenildi. Yeni yönetim file bekçisine bir teklif gelmesi halinde takasta kullanmayı da düşünüyor. Yeni teknik direktör Turgay Altay ve ekibinin de İrfan Can ile ilgili görüşleri Göztepe'deki geleceği açısından belirleyici olacak.



GÖZTEPE'DE GENÇLİK OPERASYONU



Göztepe'de yönetim gençlik operasyonu için düğmeye bastı. 24 yaşındaki Obinna Mamah ve 23 yaşındaki Romal Palmer'a imza attıran İzmir ekibi, 17 yaşındaki G.Saraylı ön libero Berkay Atay'ı da idmanlara dahil etmişti. Göz-Göz yönetimi, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki Uğur Kaan Yıldız'ı renklerine bağladı. Uğur bonservisi ile katıldığı Göztepe'nin yeni yıldız adayı oldu. Fenerbahçe U-19 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki sağ bek geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Sarı-kırmızılılar, denemeye aldığı G.Saraylı Berkay için ise teknik heyetin raporunu bekliyor.



XHEMAJLİ BEĞENİLMEDİ



Göztepe'nin geçen haftadan beri Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla idmanlara dahil ettiği stoper Arbenit Xhemajli'nin performansı teknik heyet tarafından beğenilmedi. Geçen sezon Championship ekibi Sunderland'de forma giyen Kosovalı 24 yaşındaki oyuncu ülkesine döndü. Teknik direktör Turgay Altay'ın savunma oyuncusu ile ilgili olumsuz rapor verdiği ifade edildi.





