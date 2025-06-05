Inter'in yeni teknik direktörü Christian Chivu oldu

İtaya futboluna bomba gibi düşen iddiaya göre Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter, teknik direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirdi.



Sky Sports'un haberine göre, İtalyan devi, sezonun ikinci yarısında Parma'yı çalıştıran Christian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Bir dönem Inter forması da giyen 43 yaşındaki Rumen teknik adam, futbolculuk kariyerinin ardından kulübün altyapısında görev almış, ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı.



Son olarak Parma'da gösterdiği performansla dikkat çeken Chivu, Inter'in yeni yapılanmasında önemli bir rol üstlenecek.



Inter'in kısa süre içinde Chivu'nun göreve getirildiğini resmen açıklaması bekleniyor.



