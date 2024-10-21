Inter'den Hakan açıklaması

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter'den Hakan açıklaması
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21 Ekim 2024 14:09
Son güncelleme 21 Ekim 2024 14:14
Inter, Roma maçında sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İtalyan ekibi, yıldız orta saha oyuncusunun sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu.

Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Hakan'ın, hafta sonunda Juventus ile oynanacak derbi maçta ise sahada yer alması bekleniyor.

Inter'de bu sezon 9 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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