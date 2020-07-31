İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü 'Kare As'ta

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un yükselişindeki dönüm noktalarından biri Hollandalı stoper Virgil van Dijk'in transferiydi. Van Dijk'ın yaptığı katkıyı gören Liverpool'un rakipleri Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal ve Chelsea şimdi defanslarını benzer şekilde güçlendirmek istiyor. The Times gazetesi de 5 takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoperi yazarken, aralarına Leicester'da oynayan Çağlar Söyüncü'yü de koydu. Milli stoperimizin yanı sıra Napoli'den Koulibaly, West Ham'dan Declan Rice ve Villarreal'den Pau Torres de Times'ın listesinde yer aldı.



Çağlar Söyüncü için yapılan yorumda, "Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. Almanya'dan alındığındaki değeri olan 18 milyon Pound'dan çok daha değerli durumda ve Premier Lig'in ilk 5 takımının da gözü önünde" denildi. Bonservisi 45 milyon Euro olarak güncellendi.



