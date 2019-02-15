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Infantino'dan Yıldırım Demirören cevabı!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini alması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Infantino'dan Yıldırım Demirören cevabı!
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15 Şubat 2019 18:06
FIFA Zirvesi toplantısı için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakkında konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini almasını değerlendiren Infantino, şu cevabı verdi:

''ÇOK HOŞUMA GİTMİYOR BÖYLE ŞEYLER''

"Ayrıntılarına vakıf değilim, çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Tam detaylarına hakim olmadığım için konuşmakta rahat değilim. FIFA içinde de bununla ilgilenecek kurumlar var."

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