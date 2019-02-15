Infantino'dan Yıldırım Demirören cevabı!

FIFA Zirvesi toplantısı için İstanbul'a gelen, TFF Başkanıhakkında konuştu.TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini almasını değerlendiren Infantino, şu cevabı verdi:"Ayrıntılarına vakıf değilim, çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Tam detaylarına hakim olmadığım için konuşmakta rahat değilim. FIFA içinde de bununla ilgilenecek kurumlar var."