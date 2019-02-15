Infantino'dan Yıldırım Demirören cevabı!

FIFA Zirvesi toplantısı için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakkında konuştu.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini almasını değerlendiren Infantino, şu cevabı verdi:
''ÇOK HOŞUMA GİTMİYOR BÖYLE ŞEYLER''
"Ayrıntılarına vakıf değilim, çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Tam detaylarına hakim olmadığım için konuşmakta rahat değilim. FIFA içinde de bununla ilgilenecek kurumlar var."
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini almasını değerlendiren Infantino, şu cevabı verdi:
''ÇOK HOŞUMA GİTMİYOR BÖYLE ŞEYLER''
"Ayrıntılarına vakıf değilim, çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Tam detaylarına hakim olmadığım için konuşmakta rahat değilim. FIFA içinde de bununla ilgilenecek kurumlar var."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın