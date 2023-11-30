İnatçı Galatasaray, son haftaya umutlu girdi!

Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkati çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.
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Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.
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