Eski Boston Celtics koçu Ime Udoka'nın, Atlanta Hawks ile adı geçtikten sonra birden fazla takım tarafından incelendiği iddia edildi.



Heavy'den Steve Bulpett, geçtiğimiz Eylül ayında Celtics tarafından uzaklaştırma cezası verilen Udoka'yı bünyesine katmaya çalışan tek takımın Hawks olmadığını ve ligde birçok takımdan ilgi gördüğünü söyledi.



Bulpett, "Bazı NBA takımları artık bir boşluk açılması ihtimali üzerine inceleme sürecine giriyorlar. Üç farklı takımdan birkaç kişi, 'her ihtimale karşı, olur da bir şeyler yapmaya karar verirsek, hazır olalım' diye Udoka'nın numarasını istemek için burayı aramıştı." şeklinde konuştu.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Brooklyn Nets de bu sezonun başlarında Udoka ile ilgilenmiş olsa da, birkaç sebepten ötürü kendisini almayı reddetmişti ve sonrasında, Steve Nash'in yerine Jacque Vaughn'u tam zamanlı koç yapmıştı.



45 yaşındaki Udoka, Boston'ın başantrenörü olarak geçirdiği tek sezonda takımı 51-31'lik bir dereceye ve NBA Finalleri'ne taşımış, ancak ekibin Golden State Warriors'a mağlup olmasına engel olamamıştı.





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