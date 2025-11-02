İlker Yağcıoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz yorumu!

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray-Trabzonspor derbisinde tepki gösterilen Barış Alper Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.



Mario Lemina'nın Paul Onuachu'yu durdurduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, Barış Alper Yılmaz tepkilerini ise anlamlandıramadığını ifade etti.



"TEPKİ GÖRMESİNİ ANLAMLANDIRAMIYORUM"



Barış Alper Yılmaz'ın derbide en çok mücadele eden isim olduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, milli futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Barış Alper'in tepki görmesini çok anlamlandıramıyorum. Hala bu transfer olayı seyirciyle arasında bitmedi ve ona böyle bir tepki var ama en çok mücadele edip koşan ve zorlayan oyuncu da bence Barış Alper'di."







