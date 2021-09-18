Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında 2-0 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Feyyaz Uçar, Tümer Metin ve Erman Toroğlu değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Pandemi zor. Online eğitim oluyor ama online futbol oynanmıyor. PlayStation oluyor bu. Liverpool 7 tane yedi, Barcelona en iyi kadrosuyla 8 yedi. UEFA, bilim adamlarından falan faydalanmalı. Sergen Hoca, Malatya maçında rotasyon yapabilirdi. Biraz duygularına yenildi. Bugün çok sert rotasyon yaptı. Mehmet Topal sakatlandı. Necip'in de yaşı belli. Depar atınca sakatlandı. Savunmada 3 oyuncu farklı bugün. Mert, Topal, Necip... Nsakala, sağ bek olduğu için pozisyon hatası yaptı. Mert gollerde hatası yok. Birkaç tane de iyi top çıkardı.



Antalyaspor, kendi yarı alanında Boffin dahil pas yapmaya çalışıyor. Hücum presi olan oyuncu kullanmanız lazım. Gökhan ve Kenan yapmaz, en fazla gölge yapabilirler. Beşiktaş, çok hazırlıksız yakalandı. Kazaya uğraması normaldir. Önemli olan rotasyonun zamanlaması. Deplasmanda mı, iç sahada mı? Antalya uyutarak oynayan ve etkili kontratak yapan bir takım. Beşiktaş iyi alan daraltabilmeli. Muhtemelen Larin ile Ghezzal'ı sokacak Sergen Yalçın. İkisini birlikte sokmalı. Minimum da 75'e kadar değişiklik yapmamalı ki 1 tane daha hakkı kalsın.



Josef yıllardır ön libero oynadığı için arkasında biri olduğunu düşünür. Golde hatası oldu.



ERMAN TOROĞLU



Beşiktaş yönetimi sezona başlarken, 'Şampiyonlar Ligi takımı kuracağız, geniş bir kadro vereceğiz Sergen'e' dediler. Beşiktaş ve Antalyaspor'un oyununa bakıyorum, Beşiktaş hiçbir şey oynamadı. 4 pas yapamadılar. Antalyaspor o kadar rahat ve akıllı top çıkarıyor ki takım olarak bütün oynuyorlar. Beşiktaş paramparça. O sakat, bu sakat ama Beşiktaş'ın geniş kadrosu, Antalyaspor karşısında bu futbolu oynamamalı, ben onu bunu anlamam. Bu kadro genişliğinde eğer Beşiktaş bu oyunu oynuyorsa, bu kabul edilebilir bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayanların da koştuğu falan yok, bir tek Josef, biraz da Atiba, çok net 3-0 olurdu. Hiçbir şey yapmadı Beşiktaş.



TÜMER METİN



Kimilerinin yokluğu kimileri için fırsattır. Oyuncu artık bu devirde buralara hazırlıklı olacak. Başlangıç kadrosunun sahaya hazır olmadığı kanaatindeyim. Rotasyona bir sözüm yok. Başlangıç kadrosunun tek dezavantajı üretmekte sorun olabilirdi. 0-0'ı koruyup kaliteli ayakları oyuna sokabileceğin bir oyuna bürünebilirdi. 2 bin parçalı puzzle yaparsın, bir parçayı kaybet, en önemli parçayı koymadığında o puzzle güzel görünmez. Josef'i de defansa alınca orta saha gücü Antalyaspor'a geçti. Antalyaspor çok ahım şahım işler yaparak önde değil, topu ayaklarında tuttular. Beşiktaş kısmen yorgun, kısmen konsantrasyondan uzak, ısırmayan bir Beşiktaş izledik.



FEYYAZ UÇAR



Bir teknik adamın başına ancak bu kadar aksilik gelir. Montero da atılabilirdi, birinin devre arasında ona başka stoperin kalmadını söylemesi lazım. Bu şartlarda eleştirmek çok da doğru değil, büyük sıkıntılar var. Mert'in, Gökhan Töre'nin ilk maçı bu mu olmalıydı, ben buna takıldım. Onun dışında defanstaki sıkıntılar için Sergen Yalçın'ın yapabileceği bir şey yok.



