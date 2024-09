İlhan Palut: 'Kaybetmeyi hak etmedik'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Her ne kadar istediğimiz kadar iyi oyun oynamasak da kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla yine mağlup olduk." dedi.Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maçlarda istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek, "Son üç maçta rakip kim olursa olsun, iyi skorlar almıyorduk, kötü skorlar alıyorduk." ifadesini kullandı."Yıpranan öz güvenimizi tekrar toparlamak için bu maçı iyi bir fırsat olarak görüyorduk. Topun arkasında Samsunspor takımı vardı ve kazandığı toplar sonrası zaten onların güçlü bir silahı kontrataklar, bunu denediler. Biz üçüncü bölgeye kadar çok rahat geldik. Dönem dönem içerideki sayımız yeterli değildi. Sayısal olarak yeterli çoğalmayı sağladığımız durumlarda da ya yeteri kadar agresif değildik ya da topu arkadaşlarımızla buluşturmakta yeteri kadar mahir olamadık.""Aslında Kasımpaşa maçına benzer bir oyun. Net gol pozisyonuna çevirmekte zorlanan bir Çaykur Rizespor takımı. Özellikle golden sonra iyice defansta kalabalıklaşan ve kontratak arayan bir rakip. Her ne kadar istediğimiz kadar iyi oynamasak da kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla yine mağlup olduk. Tabii yıpratıcı oluyor. Bir yerden tekrar ayağa kalkmalıyız. Skor almalıyız. Ne kadar ligin çok başındaysak da sadece altı maç geçti. Olabilecek en kötü başlangıçlardan biri oldu hepimiz adına. Bunu bir yerde sonlandırmalıyız. Bunun için çalışacağız."Kendilerinden şüphe etmediklerini dile getiren Palut, "Kötü bir süreç geçiriyoruz. Olması gerekenden de maalesef daha uzun sürdü. Taraftarlarımız her maç geliyor. Onları da gerçekten üzüyoruz ve hayal kırıklığına uğratıyoruz. Güvenlerini başta ben olmak üzere zedeliyoruz. Buna bir yerde son verip ayağa kalkacağız ve başka da bir düşüncemiz yok. Bu işi düzelteceğiz." diye konuştu.