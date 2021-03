İlhan Palut: 'Fenerbahçe maçını izleyenler keyif alacak'

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maç öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Sokol Cikalleshi'nin artan performansıyla ilgili konuşan Palut, "Her antrenörün kendine göre oyuncu tercihleri değişebiliyor. Tabii ki skor önemli ama olmazsa olmaz olan bir şey varsa o da takım savunmasıdır. Takımı adına her şeyini vermesi çok önemlidir. Cikalleshi de ön alanın her yerinde denediğim bir oyuncu oldu. Birlikteliğimiz süresince efektif anlamda ondan yararlandık. Özgüven olarak bir forvette olması gereken noktaya geldi." dedi.



Fenerbahçe maçında izleyecekleri taktiği söyleyen başarılı teknik adam, "Savunma arkasına koşu yapacak bazı oyuncularımız var. Sadece Jesse ile sınırlı değiliz. Fenerbahçe gibi bireysel özelliği yüksek oyuncularla dolu olan bir takım. Fenerbahçe'yi kendi yarı alanınızda karşıladığınız zaman onlar bireysel yetenekle maçı kazanabilecek bir takım. Biz defans konusunda sonuna kadar mücadele etmeye özen göstereceğiz. Kaptığımız toplarla da hızlı çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İlhan Palut, "Gollü bir maç mı olur Fenerbahçe maçı?" sorusuna ise, "Bilmiyorum. Gönül ister ki biz savunmayı iyi yapalım, hücumu iyi yapalım, az gol olsun. Şunu diyebilirim; izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Duran toplar kilit açıcı unsur olabilir. Süper Lig'de duran toplar çok önemli. Fenerbahçe'nin de bizim de silahlarımız var. Duran topları iyi kullanan maçta bir adım öne geçebilir." cevabını verdi.



Kaleci Sehic'in son durumunu değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü, "Sehic antrenmanlara başladı ama kontrollü gidiyoruz. Yüzde yüzünü vermek isteyen bir oyuncu. Geri kaldığında kendini huzursuz hissediyor. Eray da iyi maçlar oynadı. Ama Sehic kalitesinden faydalanmak istiyoruz en kısa zamanda." şeklinde konuştu.



Kendisinin bir sosyal medya hesabı olmadığını söyleyen Palut, "Adıma açılmış bazı sosyal medya hesapları var. Taraftarlarla atışmalara giriyorlar. Hiçbir hesabım yok, kullanmıyorum. Takip de etmiyorum. Taraftarlarımız da bunu bilirse yanılgı içinde olmazlar." dedi.