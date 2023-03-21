İki Fenerbahçeli, Sao Paulo'ya önerildi

Transfer piyasasında stoper arayan Brezilya kulübü Sao Paulo'ya Fenerbahçe'den Gustavo Henrique ve Luan Peres ile birlikte Benficalı Lucas Verissimo önerildi.



Lance'de yer alan habere göre, Sao Paulo'ya transferi en düşük ihtimal olarak Verissimo gösterildi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Benfica'nın en azından 6.5 milyon euro istediği kaydedildi. Fenerbahçeli Luan Peres için de en azından 5.5 milyon euro isteneceği belirtilerek bu transferin de gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.



Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Gustavo Henrique'nin ise transferinin en yakın ihtimal olduğunun altı çizildi.



Sarı lacivertli kulübe sezon başında 1.4 milyon euro kiralama ve 1.4 milyon euro şartlı satın alma opsiyonuyla transfer olan Gustavo Henrique, 23 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ