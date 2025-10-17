Igor Kokoskov: 'Ercan ve Papagiannis'i kaybetmek her şeyi değiştirdi'

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Panathinaikos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"ERCAN OSMANİ VE PAPAGIANNIS'İ KAYBETMEMİZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"



Deneyimli çalıştırıcı, eksik kadro nedeniyle plan dışı bir oyun oynamak zorunda kaldıklarını belirtti:



"Bugün kısa beşlerle oynamak zorunda kaldık ama idmanlarda buna çalışmamıştık. Ercan Osmani ve Papagiannis, bizim için çok önemli oyuncular. Bu iki ismi kaybetmemiz her şeyi değiştirdi. Açıkçası yolda yeni bir şeyler denemek durumunda kaldık. Bizim için kolay olmadı."



"MAÇ PLANIMIZI UYGULAYAMADIK"



Kokoskov, uzun sezon maratonuna dikkat çekerek takımın toparlanması gerektiğini vurguladı:



"Önümüzde uzun bir sezon var, yeniden toparlanmamız lazım. Özellikle rotasyon ve savunma kurgusu bakımından birçok şeyi değiştirmemiz gerekecek. Yine de oyuncularımızın mücadelesi çok iyiydi, bu konuda asla şikayet edemem. Maç planımızı uygulayamadık."



BASIN TOPLANTISI





Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, sorumluluğu üstlendiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Talihsiz kötü bir maç yaşadık. Maçın başına baktığımızda ilk 2 dakika içinde en istikrarlı oyuncumuz diye gösterebileceğimiz Ercan Osmani'yi kaybettik. Sonrasında oyunun gidişatı bir anda değişti. Antrenmanlarda yaptıklarımızın maçlarda da sahaya yansıtılmasını isteriz ama bu sefer bütün dengemiz bozuldu. Çok farklı bir rotasyona gitmek zorunda kaldık. Dozier'ı yeri geldi 1, yeri geldi 4 olarak oynattım. Cedi Osman çok iyi bir oyun ortaya koydu. Sloukas 12 asistle çok iyi bir performans ortaya koydu. Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda koç olarak tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Takımı hazırlama açısından değerlendirince tüm sorumluluğu alıyorum. Kesinlikle pes etmedik. Mücadeleyi bırakma noktasında da sıkıntımız yok. Maçın gidişatı içinde bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyordu. Panathinaikos'u ve Ergin Ataman'ı tebrik ediyorum. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



