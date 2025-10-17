17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

Igor Kokoskov: "Ercan ve Papagiannis'i kaybetmek her şeyi değiştirdi"

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Panathinaikos müsabakasını değerlendirdi.

calendar 17 Ekim 2025 23:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 23:44
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Igor Kokoskov: 'Ercan ve Papagiannis'i kaybetmek her şeyi değiştirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Panathinaikos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERCAN OSMANİ VE PAPAGIANNIS'İ KAYBETMEMİZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Deneyimli çalıştırıcı, eksik kadro nedeniyle plan dışı bir oyun oynamak zorunda kaldıklarını belirtti:

"Bugün kısa beşlerle oynamak zorunda kaldık ama idmanlarda buna çalışmamıştık. Ercan Osmani ve Papagiannis, bizim için çok önemli oyuncular. Bu iki ismi kaybetmemiz her şeyi değiştirdi. Açıkçası yolda yeni bir şeyler denemek durumunda kaldık. Bizim için kolay olmadı." 

"MAÇ PLANIMIZI UYGULAYAMADIK"

Kokoskov, uzun sezon maratonuna dikkat çekerek takımın toparlanması gerektiğini vurguladı:

"Önümüzde uzun bir sezon var, yeniden toparlanmamız lazım. Özellikle rotasyon ve savunma kurgusu bakımından birçok şeyi değiştirmemiz gerekecek. Yine de oyuncularımızın mücadelesi çok iyiydi, bu konuda asla şikayet edemem. Maç planımızı uygulayamadık."

BASIN TOPLANTISI

Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, sorumluluğu üstlendiğini söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Talihsiz kötü bir maç yaşadık. Maçın başına baktığımızda ilk 2 dakika içinde en istikrarlı oyuncumuz diye gösterebileceğimiz Ercan Osmani'yi kaybettik. Sonrasında oyunun gidişatı bir anda değişti. Antrenmanlarda yaptıklarımızın maçlarda da sahaya yansıtılmasını isteriz ama bu sefer bütün dengemiz bozuldu. Çok farklı bir rotasyona gitmek zorunda kaldık. Dozier'ı yeri geldi 1, yeri geldi 4 olarak oynattım. Cedi Osman çok iyi bir oyun ortaya koydu. Sloukas 12 asistle çok iyi bir performans ortaya koydu. Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda koç olarak tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Takımı hazırlama açısından değerlendirince tüm sorumluluğu alıyorum. Kesinlikle pes etmedik. Mücadeleyi bırakma noktasında da sıkıntımız yok. Maçın gidişatı içinde bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyordu. Panathinaikos'u ve Ergin Ataman'ı tebrik ediyorum. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.