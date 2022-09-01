Idrissa Gueye yeniden Everton'da

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Senegalli futbolcu Idrissa Gana Gueye'yi transfer etti.



Everton Kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kulüp tarafından mali detaylar açıklanmasa da İngiltere basınında transferin yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.



Daha önce Lille ve Aston Villa'da forma giyen Gueye, 2016-2019 yıllarında da Everton'da görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2019'da 30 milyon sterlin karşılığında PSG'ye transfer olmuştu.



Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen Gueye, ikişer lig ve Fransa Kupası, birer Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa zaferi yaşadığı PSG'de 111 maça çıkarak 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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