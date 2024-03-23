İbrahim Hatipoğlu: 'Eze eze kupayı kazanacağız'

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Başkanı İbrahim Hatipoğlu verilen iftar yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu her geçen gün derneğin güçlendiğini belirterek, "GSYİAD olarak 1000'e yakın aktif üyemiz var. Geçtiğimizi dönemde Dursun Özbek'in verdiği görevi yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Galatasaray'ın antrenman tesisleri yakın bir zamanda Kemerburgaz'a taşınıyor. Başkan da bize bu tesislerde yapılacak 2 sahanın inşaat görevini verdi. Biz de GSYİAD olarak bu göreve soyunduk." ifadelerini kullandı.
"EZE EZE KAZANACAĞIZ"
Futboldaki kaos ortamının her geçen gün artığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza, bu ortamda bizi temsil ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, göreve geldiği ilk günden beri sevgi iklimi oluşturmak istiyordu. Kulübümüz içinde bu ilkim gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sevgi iklimiyle şampiyon olduk. Önümüzde 8 tane maç var. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu engellemeye çalışanların nafile çabalarına rağmen stadımızda 19 Mayıs'ta geçen sezonki gibi eze eze yenerek kupayı kaldıracağız."
Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını kazanması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Sayın başkanımız ve ekibi, kulübü borçsuz bir hale getirecek ve bizi Bankalar Birliği'nin anlaşmasından çıkaracak. 24. şampiyonluğa giderken hocamız Okan Buruk'un rekorlarına da şahitlik ediyoruz. Geçen sezonki şampiyonlukta 14 kez üst üste kazanmıştık. Bu yıl da çok büyük rekorların eşiğindeyiz. Önümüzdeki Hatayspor maçını kazandığımız takdirde yine Galatasaray'a ait olan 18 maçlık evinde peş peşe kazanma rekorunu kıracağız. Takımımız, kalan 8 maçı kazandığında, 100 puan barajını aşarak şampiyon olmuş ilk Türk takımı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hatipoğlu her geçen gün derneğin güçlendiğini belirterek, "GSYİAD olarak 1000'e yakın aktif üyemiz var. Geçtiğimizi dönemde Dursun Özbek'in verdiği görevi yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Galatasaray'ın antrenman tesisleri yakın bir zamanda Kemerburgaz'a taşınıyor. Başkan da bize bu tesislerde yapılacak 2 sahanın inşaat görevini verdi. Biz de GSYİAD olarak bu göreve soyunduk." ifadelerini kullandı.
"EZE EZE KAZANACAĞIZ"
Futboldaki kaos ortamının her geçen gün artığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza, bu ortamda bizi temsil ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, göreve geldiği ilk günden beri sevgi iklimi oluşturmak istiyordu. Kulübümüz içinde bu ilkim gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sevgi iklimiyle şampiyon olduk. Önümüzde 8 tane maç var. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu engellemeye çalışanların nafile çabalarına rağmen stadımızda 19 Mayıs'ta geçen sezonki gibi eze eze yenerek kupayı kaldıracağız."
Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını kazanması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Sayın başkanımız ve ekibi, kulübü borçsuz bir hale getirecek ve bizi Bankalar Birliği'nin anlaşmasından çıkaracak. 24. şampiyonluğa giderken hocamız Okan Buruk'un rekorlarına da şahitlik ediyoruz. Geçen sezonki şampiyonlukta 14 kez üst üste kazanmıştık. Bu yıl da çok büyük rekorların eşiğindeyiz. Önümüzdeki Hatayspor maçını kazandığımız takdirde yine Galatasaray'a ait olan 18 maçlık evinde peş peşe kazanma rekorunu kıracağız. Takımımız, kalan 8 maçı kazandığında, 100 puan barajını aşarak şampiyon olmuş ilk Türk takımı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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