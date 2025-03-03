İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, eleştirilere cevap verdi. Hatipoğlu, "Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz ancak bir yere kaçtığımız yok." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hatipoğlu: 'Bir yere kaçmıyoruz!'
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03 Mart 2025 23:19
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, eleştirilerin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da yaz transfer döneminin ardından ara transfer döneminde özellikle Carlos Cuesta transferi nedeniyle eleştirilen Hatipoğlu, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından yakın çevresi aracılığıyla eleştirilere yanıt verdi.

"BİR YERE KAÇMIYORUZ"

Ekol TV'de yer alan habere göre İbrahim Hatipoğlu, 3-3'lük Kasımpaşa maçı sonrası yakın çevresine, "Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz ancak bir yere kaçtığımız yok. Sonuna kadar mücadele ederek şampiyon olacağız." diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçının ardından stadyum çıkışında Carlos Cuesta için gelen soruyu yanıtlamamıştı.

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