İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Slavko Vincic açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Slavko Vincic ile ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara verdik atamaları, hala alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor!"
"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı misafirimiz oldu bugün. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi."
"MHK Başkanı, salı sabahı Bosnalı hakem ile Slovenya hakemin kaldığını söyledi. 'Bosnalı hakeme gidersek, Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir' dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik. İlk ziyaretimi başkan olduğumda Slovenya Federasyon Başkanı'na yapmıştım ve salı günü hemen görüştük. O da kabul etti. Aleksander Ceferin ile daha önce görüşüp, anlaşsak bu kadar yazışma yapar mıyız? Hollanda Federasyon Başkanı ile birlikte bile görüştük."
"Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz!"
"ŞU ANDA EN İYİ HAKEMLERDEN BİRİ"
"Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?"
"Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin masanı yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! herkesin, herkesle resimler var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağ duyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz."
"Galatasaray ile sorunum yok ve asla da olmaz. Herkes, Fenerbahçe ile sorunum olmasını bekledi. Benim tarzım farklıydı, her başkan gibi değildim. Ama başkan olduğumdan beri eski defterleri kapattık. Galatasaray'ı yönetenler, beni Fenerbahçe ile yakın göstermek istiyor. Diyarbakır'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, herkese aynı şekilde yakınız."
"GALATASARAY'IN BAŞVURUSU OLDU"
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'ın Slavko Vincic için başvurusu oldu. MHK'nın talimatı yerli hakem üzerine yapılmış. Yabancı hakemler, yönetim kararı ile geliyor. Geçen sene VAR hakemi nasıl geldi? Yönetim kurulu kararıyla, neden itiraz etmedin? Bu sene VAR'a yabancı hakem aynı şekilde geldi, ne fark var."
Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Slavko Vincic ile ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara verdik atamaları, hala alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor!"
"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı misafirimiz oldu bugün. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi."
"MHK Başkanı, salı sabahı Bosnalı hakem ile Slovenya hakemin kaldığını söyledi. 'Bosnalı hakeme gidersek, Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir' dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik. İlk ziyaretimi başkan olduğumda Slovenya Federasyon Başkanı'na yapmıştım ve salı günü hemen görüştük. O da kabul etti. Aleksander Ceferin ile daha önce görüşüp, anlaşsak bu kadar yazışma yapar mıyız? Hollanda Federasyon Başkanı ile birlikte bile görüştük."
"Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz!"
"ŞU ANDA EN İYİ HAKEMLERDEN BİRİ"
"Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?"
"Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin masanı yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! herkesin, herkesle resimler var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağ duyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz."
"Galatasaray ile sorunum yok ve asla da olmaz. Herkes, Fenerbahçe ile sorunum olmasını bekledi. Benim tarzım farklıydı, her başkan gibi değildim. Ama başkan olduğumdan beri eski defterleri kapattık. Galatasaray'ı yönetenler, beni Fenerbahçe ile yakın göstermek istiyor. Diyarbakır'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, herkese aynı şekilde yakınız."
"GALATASARAY'IN BAŞVURUSU OLDU"
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'ın Slavko Vincic için başvurusu oldu. MHK'nın talimatı yerli hakem üzerine yapılmış. Yabancı hakemler, yönetim kararı ile geliyor. Geçen sene VAR hakemi nasıl geldi? Yönetim kurulu kararıyla, neden itiraz etmedin? Bu sene VAR'a yabancı hakem aynı şekilde geldi, ne fark var."
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