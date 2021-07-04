İbrahim Akdağ, Trabzonspor'a doğru

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere yakın görünüyor.



Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere daha yakın görünüyor.



Bonservisi elinde bulunması nedeniyle birçok Süper Lig takımının radarına takılan başarılı orta sahanın, Karadeniz ekibine gitmek istediği ifade edildi. Ancak taraflar arasında somut bir anlaşma bulunmuyor.



