İbrahim Akdağ, Trabzonspor'a doğru

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere yakın görünüyor.
Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere daha yakın görünüyor.
Bonservisi elinde bulunması nedeniyle birçok Süper Lig takımının radarına takılan başarılı orta sahanın, Karadeniz ekibine gitmek istediği ifade edildi. Ancak taraflar arasında somut bir anlaşma bulunmuyor.
Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere daha yakın görünüyor.
Bonservisi elinde bulunması nedeniyle birçok Süper Lig takımının radarına takılan başarılı orta sahanın, Karadeniz ekibine gitmek istediği ifade edildi. Ancak taraflar arasında somut bir anlaşma bulunmuyor.