İbrahim Akdağ, Trabzonspor'a doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İbrahim Akdağ'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik
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İbrahim Akdağ, Trabzonspor'a doğru
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04 Temmuz 2021 15:03
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere yakın görünüyor.

Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere daha yakın görünüyor.

Bonservisi elinde bulunması nedeniyle birçok Süper Lig takımının radarına takılan başarılı orta sahanın, Karadeniz ekibine gitmek istediği ifade edildi. Ancak taraflar arasında somut bir anlaşma bulunmuyor.


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