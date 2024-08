UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımının teknik direktörü Levan Korgalidze, "futbolda her şeyin mümükün" olduğunu söyledi.



Levan Korgalidze, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına orta saha oyuncusu Gizo Mamageishvili ile katıldı.



Korgalidze ilk maçı 1-0 kaybettiklerini hatırlatarak, "Futbolda her şey mümkün, yarın nasıl olacak şu an bilemiyorum. Takımım elinden geleni yapacak. Karşımızda büyük ve güçlü bir takım var. Yarınki mücadeleye hazırız, iyi hazırlandık. Rakibe saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarın oyun formatlarında değişiklik yapabileceklerini dile getiren Gürcü teknik adam, "İlk maçta da sadece savunmayı düşünmedik, çok defa tehlikeli pozisyonlar yakaladık. Gücümüz var ve bunu kullanacağız. Bu gücümüzü kullanmak için yarın daha çok hücumu düşünebiliriz. Tabii ki savunma güvenliğini de elden bırakmayacağız." şeklinde konuştu.



Gürcü futbolcu Gizo Mamageishvili ise karşılaşma hakkında, "Rakibimizi artık daha iyi tanıyoruz. Güçlü ya da zayıf yönlerini biliyoruz. O anlamda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Yarın için her şeyi yapacağız ve maçı kazanacağız. Yarın daha büyük bir konsantrasyonla sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.









