Hüseyin Yücel: 'Ülkemize armağan olsun'

FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 2 maçta da yenerek şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda büyük mutluluk yaşanıyor.



Finalin 2. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda rakibini 90-74'lük skorla yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'nde kulüp başkanı Hüseyin Yücel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran başkan Hüseyin Yücel, "Beş yıllık bir emeğin sonunda buradayız. Böyle bir kupayı ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.



Yücel, 5 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa kupası kaldırdıklarını belirterek, "İçeride çok güzel bir kimya oluştu. Koçuyla, teknik ekibiyle, oyuncusuyla, tüm çalışanlarla bir aile ortamı yakaladık. Böylelikle mutlu sona ulaştık. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.



Final maçında kendilerini yalnız bırakmayan basketbolseverlere teşekkür eden Yücel, "Avrupa Kupası'nın seyirci rekorunu kırdık. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Bugünkü galibiyetin en büyük etkenlerinden biri salonu dolduran taraftarımız." dedi.



Hüseyin Yücel, Türkiye'ye erkeklerde Avrupa kupası getiren 6. kulüp olduklarının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyuz. Yeter ki gelsin. İki kulübümüz yoluna devam ediyor. Hem Anadolu Efes'e hem de Frutti Extra Bursaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah onlar da en güzel şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yücel, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili ise, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız halinde iddialı bir şekilde tepeye oynayacağız. Artık bu yoldan geri dönüş yok." diyerek sözlerini tamamladı.





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