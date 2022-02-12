İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, kendi sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Fulham oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren tek golü 57. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.



Bu sonucun ardından Hull City, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 32 puanda kaldı. Fulham ise 64 puana yükseldi ve ligde liderliğini sürdürdü.



Ligde bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Fulham ise kendi sahasında Huddersfield'ı konuk edecek.





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