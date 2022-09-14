Hull City bu hafta da kazanamadı

İngiltere Championship'in 9. hafta maçında Hull City, sahasında Stoke City'i ağırladı.

MKM Stadı'nda oynanan maçı Stoke City 3-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Baker ve 45. dakikada Wilmot kaydetti.

Öte yandan Ozan Tufan ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika sahada kaldı, sakatlığı bulunan Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez yenilen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu hafta da çok istediği ve beklediği galibiyete ulaşamadı ve 11 puanda kaldı. Stoke City ise 11 puana yükseldi.