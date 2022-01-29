Hull City, Acun Ilıcalı ile kazanmaya devam ediyor!

İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Swansea City'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, Acun Ilıcalı ile kazanmaya devam ediyor!
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29 Ocak 2022 19:52
İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Swansea City ile karşı karşıya geldi.

The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Hull City 2-0 kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Lewis-Potter kaydetti.

Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City ile üst üste 3. galibiyetini aldı.

Takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze de ilk maçına galibiyetle başladı.

Hull City bu galibiyetle puanı 32'ye çıkartırken, Swansea City 32 puanda kaldı.

Hull City 30. haftada Preston'u konuk edecek. Swansea City ise Luton Town'u ağırlayacak.

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