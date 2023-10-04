Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Türkiye'nin Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı
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04 Ekim 2023 20:27
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın genel bilet satışları başladı.

"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satışa çıkan biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmıyor.

Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

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