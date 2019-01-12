KİMİ HEDEF ALDIĞIM BELLİ

O SÖZÜ BANA BAŞKAN SÖYLETTİ

TRABZONSPOR'A LAF SÖYLEMEM

RİZESPOR İLE TRABZONSPOR KIYASLANAMAZ

O KİŞİ TRABZON'A ZARAR VERDİ

ABDÜLKADİR SÖZLERİM YANLIŞ YORUMLANDI

BANA NEDEN KIZIYORSUNUZ Kİ?

O LAFIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM

FAVORİM TRABZONSPOR

RİZELİLER F.BAHÇE'Yİ SEVER

MALUM ŞAHIS FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA

"ÜNAL HOCAYA SAHİP ÇIKILSIN "

Trabzonspor'u yenmesi sonrası küme düşen Çaykur Rizespor'da o dönem teknik direktör olan Hikmet Karaman'ın karşılaşma sonrası "Bu şehir bu günü unutmaz" sözü bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekmişti.Şimdi Kayserispor teknik direktörü olan Karaman o gün yaşananları ve neden o cümleyi söyleyip Trabzonluları kendine düşman ettiğini sordu. Karaman tüm gerçekleri Karadeniz Gazetesi'ne anlattı.Trabzonspor'u sevdiğini ve bu sezon teknik direktör Ünal Karaman ile birlikte şampiyon olmasını çok istediğini söyleyen Karaman, "Trabzonspor camiası ve taraftarı ile bir alıp veremediğim yok. Benim o zaman o sözü söylediğim tek bir kişi var. O söz de bana ait değil. Rizespor'un o dönemki başkanı benimle özel görüştü ve o sözü söylememi istedi. Ben de sözün nereye varacağını bilemeden o anki psikoloji ile çıktım kısa bir konuşma yapıp o sözü söyledim" dedi. O günü baştan sona anlatan Hikmet Karaman şu ifadeleri kullandı:"Maçlar bitti. Biz küme düştük. Soyunma odasına girdim. Hemen telefonumu açtım. Trabzonspor maçının gol dakikalarına ve değişikliklerine baktım. O arada Trabzon'dan Trabzonspor camiasının içinden iki meslektaşım aradı ve teknik heyetle ilgili yorumlarda bulundu. Soyunma odasında oyuncularımın o halini gördüm. Başkan benimle özel görüştü ve o cümleyi söylememi istedi. Ben de Rizespor'un menfaatleri doğrultusunda sözün nereye gideceğini bilemeden, başkana da güvendiğim için çıkıp söyledim.""'Bu şehir bu günü unutmaz' sözüm Trabzonspor camiasına değildi. Tek bir kişiyeydi. O kişi de kendini biliyor. Trabzonspor ile Rizespor arasında zaten bir sıkıntı var. Benim o sözlerim de bunların hepsinin üzerine benzin dökmüş gibi oldu. Trabzonspor, Karadeniz'in lokomotifi ve en büyüğüdür. Benim hedef tahtamda bir kişi var. Ama ben çalıştırdığım takım için ölüme giderim. O gün Rizespor'un menfaatleri için ölüme giderdim. Bugün de Kayserispor için giderim. Daha sonra bu cümle başka türlü anlaşılınca insan üzülüyor.""O gün söylediğim cümlenin bugün itibariyle iyi olmadığını düşünüyorum. O cümle benden gelen bir cümle değildi. Başkanın söylememi istediği bir cümle idi. Ben de o anki psikoloji ile çıktım söyledim. Şu an olsa başkana, bu sözün sonraki yıllarda iki camiaya da zarar vereceğini söylerdim. Bir defa Rizespor camiası Trabzonspor'un büyüklüğünü kabul edecek. Trabzonspor, yaşadığı şampiyonluklarla büyük bir takım. Bu bir gerçek. Oraya saygı duyacaksın. Rizespor ne? 3-4 senede bir düşen çıkan, yapılanmaya giden bir camia. Ortada bir futbol gerçeği var. Bazen takdir edip tebrik edeceksin. Bunu yapamıyorsun.""Bir tarafta ülkede önemli siyasiler yetiştirmiş Rize var. Trabzon'a baktığında ülkenin menfaatleri doğrultusunda bayrağını alıp koşan bir şehir. Futbolda gerçekleri konuşup ortaya çıkıp vuruyor. Benim amacım Trabzonspor'a vurmak değil. Ha o gün öyle bir cümle çıktı. Belki olmamalıydı. Bugün olsa o cümleyi yine söylerim ama bu sefer isim de açıklarım. Trabzonspor ile alakası yok. O kişi ile alakası var çünkü.""Dedikodular var şimdi. O günkü Abdülkadir deniyor. Peki o zaman Abdülkadir o güne kadar kaç dakika oynadı? 7 dakika. Ben Abdülkadir neden oyuna alındı derken, neden daha önceden oyuna alınmadı dedim. Hiç iddiası olmadığı maçlarda neden Abdülkadir'i oynatmadı? 5 dakika neden oynadı? Neden 1 oyuncu değiştirdi o şahıs? Mağlup durumda olan bir takım 1 oyuncu mu değiştirir? 3 oyuncu değiştirmen lazım. Mesele Abdülkadir değil, bu futbolcunun aldığı süre. Ya o zaman Trabzonspor şampiyonluğa veya Avrupa'ya oynasaydı 1 hamle mi yapacaktı o şahıs? Sen hamlelerini yaparsın, yenilirsin, o zaman hiç kimse sana bir şey demez.""O zamanki Trabzonspor başkanı görevden ayrılırken, kendisi o teknik direktör hakkında zaten Rizespor maçıyla ilgili bazı şeyler söyledi. Kendisi açıkladı bazı şeyleri. Trabzon halkı bana neden hala kızıyor? Ben o cümlemin hatalı olduğunu biliyorum, kabul ediyorum ama dediğim gibi o günkü şartlarda demem gerekiyordu. O maçı izleyenler öyle bir anlattılar ki, sıcağı sıcağına hatalı cümleler kullanabiliyorsun. Başka cümleler de kullanabilirdim.""Ben o şahsı hedef alarak söylediğim cümleden pişman değilim. Belki o zaman isim vermeyerek hata yaptım. Tek hatam oydu. Şimdi olsa yine söylerim ama o şahsın ismini söyleyerek o cümleyi kurardım. Trabzonspor Alanya'ya 3-0'dan 4-3 yenildi. Ne dendi? Hoca uyudu, öyle değişiklikler mi olur... falan filan. Bırakın da biz de diyelim, neden 1 değişiklik yaptı? Neden Abdülkadir'i 5 dakika kala aldı?""Bu sezon şampiyonluk favorin kim, diye soruyorlar. Ben de, gizli favorim Trabzonspor, diyorum. Trabzonspor'a ön yargılı olsam bunu demem. İkinci yarıda da böyle devam ederlerse şampiyon olabilirler. Abdülkadir konusunda da yanlış anladılar beni. 5 dakika kala oyuna adam sokuyor. 20 dakika önce sok. Bir daha, sonra bir daha oyuna oyuncu koy. Sonra yenil. Olmadı dersin. Sen bunları yapmadığın zaman ben sana söylerim. Ben de unutmam, şehir de unutmaz. Ama bunun camia ve taraftarlarla alakası yok.""Bir de Rizespor tarafının Fenerbahçe'ye olan sempatisi olayı var. Bazen empati kurmak gerekiyor. Sen yan yana iki şehirsin. Bazen Rize'nin de bir empati kurması lazım. Trabzonspor'un bir duruşu var. Rize'de renge göre hareket etmeyeceksin, o duruşa saygı duyup gerekirse destek de vereceksin. Bu benim kendi görüşüm. Trabzon'da Trabzonspor gerçeği var. Yüzde 99'unun Trabzonsporlu olması muhteşem bir şey. Ama Rize'de böyle bir şey yok. Fenerbahçelileri çoğunlukta görüyorsun. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı da var. Ama Rizesporluların daha fazla olması gerekiyor.""O zamandan sonra o malum şahıs ile konuşma fırsatım olmadı, olmaz da. Şimdi Kayserispor ile Fenerbahçe alt sıralarda. Biz Fenerbahçe'den puan olarak öndeyiz. O malum kişi de Fenerbahçe'de. Geçmişte yaşananlar maça nasıl yansıyacak göreceğiz. Bakalım bizim maçta da tek değişiklik mi yapacak? İşte o zamanki sözüm bu maçta devreye girecek. Ben unutmam. Bu şehir bunu unutmaz. Hikmet Karaman bunu unutmaz. Ben hasta oldum. 3 ay hastanede yattım. O olayın tahribatı bende fazla oldu.Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olmasını istiyorum. Kulübün buna ihtiyacı var. Malatya mağlubiyeti sonrası Ünal hoca gitmiş olsaydı daha çok kaos olabilirdi. Şu anda iyi oynayan, mücadele eden takım var. Müthiş tempolu oynuyorlar. Şampiyon olmaları gerekir. Takım başarılı olmayınca taraftarın nabzı yükseliyor. Şampiyonluk taraftar yapısını da değiştirebilir. Trabzonspor 8 yıldır şampiyon olamadı. O arada boşu boşuna giden 3-4 sene var."