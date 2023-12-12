Hikmet Karaman: 'Faruk Koca bana da saldırmıştı!'

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahalarında Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.



Bu olayın ardından teknik direktör Hikmet Karaman'dan da flaş bir açıklama geldi. Karaman, başkent ekibinde çalıştığı dönemde Faruk Koca'nın kendisine de saldırdığını söyledi.



Hikmet Karaman, "Ankaragücü'nü çalıştırırken Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı. O zamanlar sineye çektik söylemedik, ama şimdi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Hikmet Karaman, Şubat 2021-Haziran 2021 arasında MKE Ankaragücü'nde görev almıştı.





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