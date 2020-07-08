Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Hakem performansı için konuşan Karaman, "Çok zor bir maç. Bitigen hocayı Başakşehir maçında gördüm. Biz galip gelirken de, mağlup olurken de bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. 4. hakemi de kutluyorum. Taktik verirken çizgiyi aşıyorsun. Beni attıran hocamın yönettiği maçlara da baktım. Çizgi aşılır pozisyonlarda taktik verilirken. Farklı bir günde, farklı bir ortamdayız nihayetinde." dedi.



