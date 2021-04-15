Hertha Berlin'de 3 koronavirüs vakası

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in teknik direktörü Dardai ve futbolcu Lukebakio Kovid-19'a yakalandı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Hertha Berlin'de 3 koronavirüs vakası
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15 Nisan 2021 14:34
Dodi Lukébakio
Dodi Lukébakio
Hertha Berlin
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai ve futbolcu Dodi Lukebakio'nun yeni tip koronvirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Dardai ve Lukebakio'nun yanı sıra antrenör Admir Hamzagic'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada Kovid-19'a yakalananların belirtileri olmadığı ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edilerek, antrenör Andreas Neuendorf'un da birinci derece temasta olan kişi olarak karantinaya alındığından takımı geçici olarak sportif direktör Arne Friedrich'in çalıştıracağı kaydedildi.

 


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