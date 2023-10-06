Miami Heat guardı Tyler Herro, kendisini "oldukça değerli" olarak nitelendirdi.



Bu yaz Herro'nun adı, özellikle Portland Trail Blazers'tan Heat'e takas edilmeyi talep eden Damian Lillard'la olası bir takasla ilgili olarak, bu söylentilerin merkezinde sıkça yer almıştı.



Raporlarda Miami'nin Portland'a sunduğu takas paketine Herro'nun da dahil olduğu, ancak Trail Blazers'ın 23 yaşındaki guardla ilgilenmediği iddia edilmişti.



NBA.com ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Herro, bu takas söylentileri hakkında fikirlerini şu şekilde sundu:



"Komik tabii ki fakat herkesin fikri kendine. Aslen söylenenler neyse, bunları tek bilenler yönetim bünyesinde takasları yapan ve oyuncuların değerine karar veren kişiler olacak.



Bana kalırsa ben oldukça değerliyim. Bilmiyorum. Kendimi çok değerli görüyorum. Günün sonunda bu sezon bunu gösterme şansım olacak ve umarım sezon sonunda Bam (Adebayo) ile aynı gemide olacağım."



Herro, geçtiğimiz 2022-23 sezonunda oynadığı 67 maçta 20,1 sayı, 5,4 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakalamıştı.



