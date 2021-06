Her gün 18 kilometre kulaç atarak, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, her gün 18 kilometre kulaç atarak Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.



Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda 5 kilometre serbest stilde şampiyon olarak milli takıma seçilen ve Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Tuna Erdoğan, başarılarını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzme sporuna başlayan, girdiği çeşitli yarışmalarda 45 altın, 20 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Tuna, uluslararası şampiyonalarda derece elde edebilmek amacıyla her gününü havuzda antrenman yaparak geçiriyor.



Tuna Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok sevdiğini ve okul dışında kalan vaktinin çoğunu antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.



Spor yapmaya voleybolla başladığını ve ailesinin tavsiyesiyle 7 yaşında yüzmeye başladığını belirten Tuna, "Günde 3 antrenman yapıyorum. 7,5 saatlik antrenmanımın 6 saatini havuzda geçiriyorum. Milli takıma girmek için çok emek verdim, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Uluslararası yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırmak için azimle kararlılıkla çalışacağım. Antrenmanda her gün 16-18 kilometre yüzüyorum." diye konuştu.



"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"



Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Tuna Erdoğan, "Muğla'da 5 bin metrede kızlarda Türkiye birincisi oldum. Yarışmada bayağı zorlandım ama başardım. Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek yarışmada ilk 3'e girerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Daha sonra hedefim dünya şampiyonasına katılarak ilk 3'e girmek." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenör Mehmet Altunkaya: "Bayram tatillerinde bile antrenmana geldi"



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Mehmet Altunkaya da yaz yüzme okullarında Tuna Erdoğan'ın yeteneğini tespit ettiklerini söyledi.



Binlerce kişinin yaz mevsiminde yüzme okuluna geldiğini belirten Altunkaya, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 4-5 bin sporcu yüzmeye gelir. Yetenekli olanları hocalarımızla seçeriz ve antrenmanlara gelmeleri için aileleriyle görüşürüz. Tuna'nın serüveni de böyle başladı. Ailesi istisnasız bayram tatillerinde bile antrenmana getirdi, sonunda netice aldık. İnşallah Paris'te yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Tuna Erdoğan ülkemizi başarıyla temsil edecek."