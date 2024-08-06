Hentbolda Süper Kupa müsabakaları Ankara'da

Hentbolda Süper Kupa müsabakaları, 26-27 Ağustos'ta Ankara'da olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hentbolda Süper Kupa müsabakaları Ankara'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2024 19:47
Hentbolda Süper Kupa karşılaşmaları, 26-27 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar ve erkekler Süper Kupa müsabakalarına, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu ev sahipliği yapacak.

Erkeklerde Beşiktaş ile Spor Toto 26 Ağustos Pazartesi günü, kadınlarda ise Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor 27 Ağustos Salı günü karşılaşacak.

Süper Kupa müsabakaları saat 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery