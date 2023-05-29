Hentbol Kadınlar'da final serisi başlıyor

Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor arasındaki final serisinin ilk maçı Antalya'da oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Hentbol Kadınlar'da final serisi başlıyor
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29 Mayıs 2023 16:21
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor arasındaki play-off final serisinin ilk maçı, yarın yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonun belli olacağı serinin ilk maçı, Antalya'da oynanacak. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Final serisinde ikinci maç 3 Haziran, üçüncü karşılaşma ise 4 Haziran'da saat 15.00'te Kastamonu'da yapılacak.

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