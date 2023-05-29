Hentbol Kadınlar'da final serisi başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor arasındaki play-off final serisinin ilk maçı, yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonun belli olacağı serinin ilk maçı, Antalya'da oynanacak. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Final serisinde ikinci maç 3 Haziran, üçüncü karşılaşma ise 4 Haziran'da saat 15.00'te Kastamonu'da yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonun belli olacağı serinin ilk maçı, Antalya'da oynanacak. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Final serisinde ikinci maç 3 Haziran, üçüncü karşılaşma ise 4 Haziran'da saat 15.00'te Kastamonu'da yapılacak.