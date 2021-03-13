Henry Onyekuru: "Bu galibiyet hak ettik"

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru: 'Bu galibiyet hak ettik'
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13 Mart 2021 21:14
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Henry Onyekuru maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Onyekuru, "Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. 3 puan almamız gerekiyordu. İyi oynadık ve mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Takıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor" dedi.



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