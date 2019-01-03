Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor sürpriz bir transfere imza attı.
Hatayspor, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen forvet Henri Bienvenu'nün transfer edildiğini açıkladı.
30 yaşındaki Kamerunlu forvet son olarak Birlesik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Orooba forması giymişti.
Fenerbahçe, Henri Bienvenu'yü 2011 yılında Young Boys'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
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Hatayspor, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen forvet Henri Bienvenu'nün transfer edildiğini açıkladı.
30 yaşındaki Kamerunlu forvet son olarak Birlesik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Orooba forması giymişti.
Fenerbahçe, Henri Bienvenu'yü 2011 yılında Young Boys'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın