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Henri Bienvenu, Türkiye'ye geri döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Henri Bienvenu'nün transfer edildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Henri Bienvenu, Türkiye'ye geri döndü
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03 Ocak 2019 02:25
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor sürpriz bir transfere imza attı.

Hatayspor, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen forvet Henri Bienvenu'nün transfer edildiğini açıkladı.

30 yaşındaki Kamerunlu forvet son olarak Birlesik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Orooba forması giymişti.

Fenerbahçe, Henri Bienvenu'yü 2011 yılında Young Boys'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.



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