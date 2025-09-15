15 Eylül
Hellas Verona ve Cremonese yenişemedi

Serie A'nın 3. haftasında golsüz sona eren Hellas Verona-Cremonese mücadelesinde, Galatasaray'dan kiralanan Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı; Al-Musrati ve Jamie Vardy ise oyuna sonradan dahil oldu.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Hellas Verona sahasında Cremonese'yi ağırladı.
 
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı.
 
Hellas Verona'da sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Victor Nelsson karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve maçın tamamında sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Al-Musrati ise maça yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna girdi.
 
Cremonese'nin Leicester City'den yeni transferi Jamie Vardy 59. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Bu beraberlikle birlikte Hellas Verona, galibiyet hasretini sürdürdü ve maç fazlasıyla 2 puanla 16. sırada yer aldı. Cremonese ise yenilgisiz yoluna devam ederek haftayı 7 puanla 3. sırada tamamladı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u ağırlayacak. Cremonese ise Parma'yı konuk edecek. 
