"Heat, Lowry ve Aldridge'in peşinde!" iddiası

Miami Heat'in, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile San Antonio Spurs uzun forveti LaMarcus Aldridge'in peşinde olduğu iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Heat'in Lowry takasını "herkesten daha yoğun" bir şekilde kovaladığını belirtti.



Lowry'nin ise Jimmy Butler ile olan ilişkisi nedeniyle, takas edilmesi durumunda tercih ettiği takımın Miami olduğu söylendi.



Raptors'ın, Lowry karşılığında Tyler Herro veya Duncan Robinson'ı alabileceği tahmin ediliyor.



Heat'in ayrıca Spurs tarafından kontratı ödenip serbest bırakılması durumunda Aldridge'i kadrosuna katmak için favori ekip olarak kabul edildiği de belirtildi.



Portland Trail Blazers'ın, bu muhtemel işlem sonrası Aldridge'i almak için, Heat'in rakibi olabileceği de açıklandı.



