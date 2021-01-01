Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Heat, Lowry ve Aldridge'in peşinde!" iddiası

Miami Heat'in, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile San Antonio Spurs uzun forveti LaMarcus Aldridge'in peşinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile San Antonio Spurs uzun forveti LaMarcus Aldridge'in peşinde olduğu iddia edildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, Heat'in Lowry takasını "herkesten daha yoğun" bir şekilde kovaladığını belirtti.

Lowry'nin ise Jimmy Butler ile olan ilişkisi nedeniyle, takas edilmesi durumunda tercih ettiği takımın Miami olduğu söylendi.

Raptors'ın, Lowry karşılığında Tyler Herro veya Duncan Robinson'ı alabileceği tahmin ediliyor.

Heat'in ayrıca Spurs tarafından kontratı ödenip serbest bırakılması durumunda Aldridge'i kadrosuna katmak için favori ekip olarak kabul edildiği de belirtildi.

Portland Trail Blazers'ın, bu muhtemel işlem sonrası Aldridge'i almak için, Heat'in rakibi olabileceği de açıklandı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal