Hayes-Davis: 'Annem devre arası bana mesaj attı'

Turkish Airlines EuroLeague'in altıncı hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kaunas'ta karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.



Temsilcimiz Fenerbahçe'de 26 dakika süre aldığı maçı 20 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalma ile tamamlayan Nigel Hayes-Davis, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.



Hayes-Davis'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Agresif olmak istedim. Annem devre arasında mesaj attı ve 'daha agresif oyna' dedi. Papagiannis de mesaj attı, 'sahaya çık ve özgür oyna' dedi. Son olarak Marko da ikinci yarıdan önce agresif olmamı söyledi. Bu yüzden daha agresif oynamaya çalıştım. Yine de az kalsın takıma maçı kaybettirecektim. Sanırım beş turnike filan kaçırdım, salona gidip turnike çalışmam lazım. Boyalı alanda daha güçlü olmam gerekiyor, sürekli temas almaya çalışıyorum. Temas gelmeyince de kolay turnikeler kaçırabiliyorum. Bu yüzden oyunumun bu yönünü geliştirmem lazım."



