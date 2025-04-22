Atlanta Hawks, genel menajer Landry Fields ile yollarını ayırdığını duyurdu.



2022'den bu yana genel menajerlik görevini yürüten Fields, 2019 yılında organizasyona katılmıştı ve geçtiğimiz yıl bir numaralı sıradan seçilen Zaccharie Risacher'ın draft edilmesinden sorumluydu.



Fields'ın yerine, geçtiğimiz yıl Hawks'a katılan asistan genel menajer Onsi Saleh getirildi. Saleh, takımın günlük operasyonlarından artık tam yetkili olarak sorumlu olacak.



Kulüp sahibi Tony Ressler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kritik yaz dönemine girerken önümüzde karmaşık kararlar var. Bu süreci yüksek öngörü ve titizlikle yürütmek adına insan ve finansal kaynakları seferber etmeye kararlıyız. Landry'ye liderliği ve kulübümüze yaptığı katkılar için içten teşekkür ediyorum."



Atlanta, 2024-25 sezonunu 40 galibiyet – 42 mağlubiyetle tamamladı ve play-in turnuvasında Miami Heat'e uzatmalarda yenilerek playoff bileti alamadı.



Yeni GM Saleh'in önündeki en büyük karar, yıldız gard Trae Young'ın bu yaz uzatma imzasına uygun hale gelmesiyle birlikte onun geleceğine yönelik olacak.



Öte yandan Hawks, önümüzdeki günlerde basketbol operasyonları başkanı arayışına da başlayacak.



