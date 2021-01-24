Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede son saniyede gelen golün ardından 1-1'lik sonuç çıktı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.Yeni hocası Ricardo Sa Pinto ile ilk maçına çıkan Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 30. dakikada Muhammet Demir'in asistinde Jefferson ile geldi. Tam maç bu skorla bitecek derken Hatayspor, 90+8. dakikada Morais'in kendi kalesine yaptığı vuruşla golü buldu ve maç 1-1 sonuçlandı.Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Gaziantep FK'ya karşın Hatayspor ise son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayarak 32 puana yükseldi.Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK evinde Galatasaray ile karşılaşacakken, Hatayspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-045+3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.67. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.80. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.88. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Dicko topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.90+3. dakikada Katranis'in pasında topu kontrol eden Selim Ilgaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı serbest atışta Muhammed Mert ceza sahasına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Morais'in ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1KalyonFırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş ElbilGünay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson (Dk. 63 Güray Vural), Vetrih, Maxim (Dk. 58 Sousa), Kenan Özer (Dk. 58 Dicko), Muhammet Demir (Dk. 81 Bilal Başacıkoğlu)Munir, Popov (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel (Dk. 68 Katranis), Abdurrahman Canlı (Dk. 46 Kamara), Ribeiro, Akintola (Dk. 73 Selim Ilgaz), Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), Boupendza, DioufDk. 30 Jefferson (Gaziantep FK), Dk. 90+7 Morais (Kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)Dk. 18 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 22 Maxim, Dk. 33 Muhammet Demir, Dk. 90+6 Sa Pinto (Teknik direktör) ve Jefferson (Kulübede)(Gaziantep FK)