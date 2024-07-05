Hatayspor, Nijeryalı Bamgboye'yi kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Funsho Ibrahim Bamgboye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Nijeryalı Bamgboye'yi kadrosuna kattı
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05 Temmuz 2024 16:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Funsho Ibrahim Bamgboye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Romanya takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Nijeryalı kanat oyuncusu Bamgboye ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurularak, "İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Funsho Ibrahim Bamgboye'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

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