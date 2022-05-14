Hatayspor, Konya deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 11. sırada bulunuyor.
Atakaş Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. İssac Sackey'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazanmıştı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 11. sırada bulunuyor.
Atakaş Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. İssac Sackey'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazanmıştı.
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