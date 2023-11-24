Hatayspor, İstanbulspor deplasmanında

Hatayspor, ligde İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.

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Hatayspor, İstanbulspor deplasmanında
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24 Kasım 2023 13:02
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 12 maçta 17 puan toplayan ve 9. sırada bulunan Hatay ekibi, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

Hazırlıklarını, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştiren Hatayspor, cuma günü yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

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