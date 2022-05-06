Hatayspor'dan Trabzonspor'a alkışlar

Atakaş Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları alkışladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'dan Trabzonspor'a alkışlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2022 20:17
Atakaş Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'u alkışadı.

Maçtan önce soyunma odası tünelinden sahaya çıkış alanında yan yana dizilen Atakaş Hataysporlu futbolcular ve antrenörler, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları ve teknik heyeti alkışladı ve ellerini sıktı. Hataysporlu futbolseverler de bordo mavili takımı alkışladı.

Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Atakaş Hatayspor'u tebrik etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ