Hatayspor'dan Trabzonspor'a alkışlar

Atakaş Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'u alkışadı.Maçtan önce soyunma odası tünelinden sahaya çıkış alanında yan yana dizilen Atakaş Hataysporlu futbolcular ve antrenörler, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları ve teknik heyeti alkışladı ve ellerini sıktı. Hataysporlu futbolseverler de bordo mavili takımı alkışladı.Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Atakaş Hatayspor'u tebrik etti.