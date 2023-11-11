Hatayspor attı, önce iptal sonra gol!

Hatayspor, Galatasaray karşısında 14. dakikada öne geçti. Yardımcı hakem, bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası Hatayspor'un golü verildi.

Haber; Sporx.com
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Hatayspor attı, önce iptal sonra gol!
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11 Kasım 2023 19:22
Son güncelleme 11 Kasım 2023 19:28
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Hatayspor, mücadelenin 14. dakikasında öne geçti.

Bu dakikada Hatayspor kalecisi Erce, topu ileriye uzun gönderdi. Bu topu Davinson Sanchez karşıladı ama istediği gibi uzaklaştıramadı. Sol kanatta topu alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direkte Rivas golü attı.

Yardımcı hakem, gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR incelemesi sonrası Hatayspor'un golü verildi.





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