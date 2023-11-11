Hatayspor attı, önce iptal sonra gol!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Hatayspor, mücadelenin 14. dakikasında öne geçti.
Bu dakikada Hatayspor kalecisi Erce, topu ileriye uzun gönderdi. Bu topu Davinson Sanchez karşıladı ama istediği gibi uzaklaştıramadı. Sol kanatta topu alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direkte Rivas golü attı.
Yardımcı hakem, gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR incelemesi sonrası Hatayspor'un golü verildi.
Bu dakikada Hatayspor kalecisi Erce, topu ileriye uzun gönderdi. Bu topu Davinson Sanchez karşıladı ama istediği gibi uzaklaştıramadı. Sol kanatta topu alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direkte Rivas golü attı.
Yardımcı hakem, gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR incelemesi sonrası Hatayspor'un golü verildi.
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